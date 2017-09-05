Эко-лидерам подарили экскурсию

Мурманские школьники победили во всероссийской акции «Сделаем вместе», приуроченной к Году экологии. Ученики мурманской школы № 5 стали самыми активными эко-лидерами. Командный дух ребят не остался не замеченным и в качестве подарка их пригласили на специально организованную экскурсию. Вместе с известным краеведом Еленой Дудаковой ребята побывали в месте, откуда берет начало Мурманск. К слову, далеко ехать им не пришлось

Сквер на улице Ленинградской – это не только самый первый городской парк, но и место, откуда начинался Мурманск. Писатель и краевед Елена Дудакова знает множество историй, связанных с этой географической точкой. Но сегодня её экскурсия посвящена природе…

Из уст автора книг о природе Кольского края дети узнали много нового. Изначально сквер задумывался как дендропарк. Правда, большинство деревьев не выдержали сурового климата. А позже здесь всё заросло ивами. «Их у нас насчитывается около 30 тысяч, и многие включены в Красную книгу, - рассказывает Елена Дудакова, автор книг о природе и экологии Мурманской области. – Они росли здесь. Но, как и люди, они вырастают и погибают. А на их место приходят другие деревья».

Познавательная экскурсия стала подарком для учеников пятой мурманской школы. Весь прошлый учебный год они участвовали во всероссийской акции «Сделаем вместе!». Проект был рассчитан на учеников средних и старших классов. Однако, ребята взялись за благие дела чуть ли не всей школой. Такую сплоченность заметили, детей наградили.

- В акцию включились разновозрастные ребята, которые были волонтерами, - рассказывает Ирина Ускова.

- Мы проводили классные часы, конкурсы, принимали участие в субботниках, - рассказывает Даниил Малько, участник акции «Сделаем вместе!». - Я больше узнал об экологических проблемах в нашей стране.

Всего же во всероссийских экологических уроках поучаствовали около двух миллионов школьников, среди которых 4,5 тысячи ребят из мурманской области.