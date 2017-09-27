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День за днём с «Арктик-ТВ»27.09.17 19:30

Экодесант двух стран высадился на берег Кольского залива

В Мурманской области состоялся масштабный субботник в рамках совместного российско-норвежского экологического проекта. Учителя и школьники из Норвегии и России собрали два самосвала мусора на побережье Кольского залива. Поучаствовал в экологической акции и известный рэпер Рома Жиган. Партнёром мероприятия выступила компания «Норникель».

Побережье Кольского залива особенно после отлива - одно из наиболее грязных мест в окрестностях Мурманска. Бутылки, жестяные банки и даже обувь - найти в прибрежной зоне можно хлам самого разного калибра.

- Я в шоке, что здесь происходит! – говорит Рома Жиган, хип-хоп артист. - Хожу по побережью и не могу описать это словами. Здесь на каждом квадратном сантиметре можно обнаружить мусор. Посмотрите вниз: здесь бутылки битые, я не понимаю, как это получается!?

Мусор не всегда приносит приливом, зачастую его источником становятся сами жители Мурманска и близлежащих городов и посёлков. Помощь в организации и проведении уборки прибрежной полосы оказал «Норникель» и его дочерние структуры – Мурманский транспортный филиал и Кольская ГМК. Компания предоставила машины для вывоза собранного мусора, а также обеспечила эковолонтеров необходимым инвентарем и перчатками.

- «Норникель» вкладывает сотни миллиардов рублей в экологические проекты, которые реализуются на предприятиях компании, - говорит Евгений Курбатов, исполняющий обязанности главного инженера-технического директора Кольской ГМК. - Это очень серьёзное финансовое вложение, поэтому для нас экологические проекты очень важны. Мы внедряем новые экологические решения, но, при этом понимаем, что понятие «экология» имеет более широкий смысл. И, в частности, это отношение отдельного человека к состоянию окружающей среды. Поэтому для нас проекты, связанные с обучением, эковолонтёрством, имеют, так скажем, перспективное значение и направление. Около 80 школьников и волонтёров из России и Норвегии -  экодесант, который высадился на побережье Кольского залива, чтобы сделать его чище. Анастасия Смирнова и Александра Заболотная - жительницы Мурмашей. То, что нельзя мусорить на улице, им объяснили ещё родители, а  необходимость выходить на субботники они осознали уже будучи в школе.

- Планета сильно загрязняется. Мы смотрели про это научный фильм по телевизору. Мы читаем про экологический  апокалипсис, поэтому мы решили помочь планете, - говорят Анастасия Смирнова и Александра Заболотная, волонтёры.

Очищать побережье Кольского залива решили в первую очередь от пластика. Он, уверены экологи из Норвегии, наиболее опасный источник загрязнения в Мировом океане. Дело в том, что пластиковые бутылки разлагаются на микропластиковые частицы. Их едят морские беспозвоночные, которыми, в свою очередь, питаются рыбы. Затем рыба попадает на стол человека. А с ней в наш организм проникают и те самые побочные продукты разложения пластиковой тары.

- Некоторые пластики безопасны, но часть их очень вредна для человека, - говорит Пауль Эрик Аспхольм, научный сотрудник Норвежского института биоэкономики Сванховд. – А некоторые виды пластика из-за их химической структуры влияют и на наш организм, как гормоны.

Правда, грозит масштабное проникновение микропластика не нам, а нашим потомкам. Для того чтобы полностью разложиться пластиковой бутылке, необходимо более 400 лет. В целом виде такая тара, выброшенная в воду, представляет опасность для экосистемы океанов и морей.

- То, что происходит здесь сегодня,  это часть большого всемирного опыта, всемирной попытки очистить нашу планету, - говорит Махир Алиев, региональный координатор ООН «Окружающая среда». - Ежедневно в океан сбрасывается огромное количество стекла, пластика, других видов инородных тел, которые остаются в нём. Они плавают на поверхности, находятся в толще воды, на дне. Тот мусор, который сегодня мы здесь собираем с берегов, может быть попал в воду где-то далеко, за тысячи километров  от Мурманска.

Весь мусор, который нашли в прибрежной зоне,  ребята  отсортировали по разным группам: в одну - пластиковая тара, в другую - всё остальное.

- Устойчивое развитие современной экономики и больших корпораций возможно при условии, что они исполнят все необходимые требования по сохранению нашей среды, - уверен Владимир Балакин,  президент Национальной Ассоциации «Комплаенс». - Эти требования должны обязательно учитываться в самом начале каждого проекта, потому что иначе не обеспечивается главный принцип существования крупных корпораций  - социальная ответственность.

Всего за время акции волонтёры собрали более 600 мешков мусора и привели в порядок около километра прибрежной полосы. Затем экологическая акция продолжилась на другой стороне залива. 

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