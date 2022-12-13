Экоель – необычная ёлка украсила молодёжный культурный центр «Контейнер-холл»

В Мурманске открыли ещё одну ёлку. Необычной её делает тот факт, что она украшена поделками из отходов.

«Экоель» - так называется арт-объект, установленный возле молодёжного культурного центра «Контейнер-холл». С первого взгляда её не отличить от других зелёных красавиц города, но, если присмотреться поближе, можно заметить совсем нетипичные игрушки и конструкцию».

На металлический каркас нашиты старые морские сети. В качестве игрушек использованы буи и деревянные рыбки, а гирлянды сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Материалы найдены экоактивистами во время уборок пляжей Заполярья. Композиция не только олицетворяет атрибут праздника, но и несёт нравственную подоплеку.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вот такие проекты, олицетворяющие труд людей, убирающих за людьми, которые, к сожалению, себя неправильно ведут. Вот это формирует другую философию. Я уверен, что следующее поколение - наши дети никогда не дадут нашим взрослым сотворить то, что сегодня, к сожалению, иногда творят наши жители. Это призыв к тому, что посмотрите, что можно делать из того, что мы собираем и сделайте так, чтобы этого мусора становилось в нашем регионе, в нашей Арктике, в нашей стране меньше».

Организаторами Экоели выступили федеральный проект «Чистая Арктика», Единый волонтёрский центр и резиденты Контейнер холла.

Андрей Нагибин, член федерального штаба «Чистая Арктика»: «Мы тут сделали великолепный арт–объект. Я уже сказал, что хорошая идея. У нас материала хватит, поэтому здесь не только одну ёлку можно сделать, но и целую рощу таких ёлок».

Напомню, что добровольцы в течение года принимали активное участие в экологических акциях и помогали сделать родные территории чище.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Здесь единение арт-сообществ и экологических сообществ. Соединение в общей системе ценностей, когда старому материалу можно дать новую жизнь и превратить в красивое место притяжения». 13:44

Немало потрудились над полезными игрушками и местные художники.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «Мы максимально концентрировались на локальном контексте. Мурманск – город индустриальный, портовый. Например, буи каллиграфические - они у нас цитируют стихотворение Подстаницкого. Наше любимое: «Мурманск, город мой широкоплечий, грудью дамб улёгся на залив». Есть орнаменты с оленями, с медведями, с той флорой, которая у нас есть, с подводными жителями».

Главный подводный «житель» ёлки – рыбка, созданная из старых деревянных паллетов, найденных на берегу Баренцева моря.

Валентин Петров, художник: «Я очень рад, что удалось приложить руку к созданию этой экоели. Я непосредственно вырезал для неё рыбок, которые украсили ёлочку. Это был трудоёмкий процесс. В этот раз я побил свой собственный рекорд по количеству изготовленных элементов за столь короткий срок. За три дня мне удалось создать 60 маленьких арт-объектов».

Неформальная ёлка будет радовать мурманчан до конца праздников, а после все материалы утилизируют.