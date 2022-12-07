Экоель из мусора на Новый год украсит Контейнер-холл

Морские сети, буи, пластиковые бутылки. Что объединяет эти вещи? То, что уже 10 декабря все они будут красоваться на экоели в день её торжественного открытия.

Экоель в Мурманске планируют создать, а после и установить впервые. Но организаторы подчеркивают, что идея не нова, но это не делает её менее актуальной. Инициативу реализуют при поддержке проекта «Чистая Арктика».

Полина Малышкина, специалист Центра городского развития Мурманской области и куратор Контейнер-холла: «Сначала была идея создать экологичную ель, это альтернатива тому, чтобы ставить, например, около Контейнер-холла какую-то покупную ёлку, тратить на это огромное количество ресурсов, например, на производство пластика, который в итоге загрязнит окружающую среду, если не будет отправлен на переработку. А зачастую этого не случается. Поэтому появилась идея использовать мусор в оформлении ели, затем мы решили использовать для этого именно арктический мусор, который мы можем собрать».

Материалы для украшения экоели были выбраны самые необычные. Это и морские сети, и рыбки, которые будут вырезаться из паллетов. Их раскрасят мурманские художники. Буи – изюминка среди украшений, как отмечают организаторы.

Полина Малышкина, специалист Центра городского развития Мурманской области и куратор Контейнер-холла: «Была напряженная работа с материалами, которые мы получили, так как они были смёрзшие, перепутаны, некоторые приходилось разбивать ломом, для того чтобы отсоединить их друг от друга. Это был огромный труд. И волонтёрский, и специалистов, которые этим занимались».

Пригодится для экоели и переработанный пластик. Несколько дней волонтёры собираются в Контейнер-холле использованные бутылки, которые должны были пойти на утилизацию. Из них сделают гирлянду. Процесс хоть и увлекательный, но достаточно трудоёмкий.

Виктория Воробьёва, волонтёр: «Мы разрезаем бутылки на кружочки, потом при помощи утюгов мы обжигаем их, чтобы они выглядели более красиво, презентабельно. Затем шилом протыкаем их и делаем из них гирлянды».

В ближайшее время смонтируют каркас, развесят сетки и украшения, а 10 декабря в 11 часов дня состоится торжественное открытие экоели. В этот же день в мурманском Контейнер-холле состоятся мастер-классы.