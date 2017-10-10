Экологические отчёты предприятий атомной энергетики региона заслушали студенты МАГУ

Заполярные студенты познакомились с атомной энергетикой Кольского полуострова и с тем, как она влияет на окружающую среду. В Мурманском арктическом государственном университете состоялась презентация экологических отчётов за 2016 год.

Почётными гостями МАГУ стали представители предприятий «Атомфлот» и «Кольская атомная станция». В актовом зале они выступили перед студентами с презентацией экологических отчётов за 2016 год. Задумка организаторов – рассказать студентам об атомной энергетике Кольского полуострова, которую представляют два крупных предприятия региона.

- Вы знаете, что 2017 год объявлен президентом Годом экологии. Поэтому мы посчитали необходимым в рамках этого года провести такое мероприятие, - рассказывает Сергей Жаворонкин, член общественного Совета «Госкорпорация Росатом». - Мы отступили от нашей практики презентации отчётов где-то в узкой аудитории, решив пригласить всех желающих, выбрали этот университет, пригласили студентов.

Для учащихся МАГУ подготовили несколько выступлений. Ребята были не просто слушателями, а активными участниками. Они задавали вопросы и дискутировали.

Мероприятие, совместно подготовленное Кольской атомной станцией и «Госкопорацией Росатом», проходит впервые. Однако, организаторы надеются, что подобные презентации помогут студентам больше узнать о проблемах и перспективах атомной энергетики региона, этот опыт будет продолжен.