Экологический десант Северного флота успешно провёл «бой» с металлоломом

Экологический десант Северного флота досрочно завершил запланированную в этом году уборку от металлолома острова Котельный в море Лаптевых.

Военнослужащие собрали, спрессовали и подготовили к транспортировке 15 тысяч бочек из-под горюче-смазочных материалов, они составляют основную долю арктического мусора.

В работе по очистке острова Котельный специалисты использовали два новых гидравлических пресса. При использовании такой техники объём металлических бочек уменьшается минимум в 5 раз. В ближайшее время военные займутся погрузкой спрессованной бочкотары в морские транспортные контейнеры для последующей доставки на материк. В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома.

Напомним, впервые работа по очистке арктических территорий моряками была начата в 2015 году.