Экологический квест «Чистые игры» провели на озере Ледовом

Волонтёры разделились на несколько команд и приняли участие в конкурсах, основная задача которых убрать мусор вокруг городского водоёма.

Даже во время летних каникул активная молодёжь города не может усидеть без дела. Вот и на этот раз юноши и девушки из Центра развития волонтёрского движения, прихватив мусорные мешки, перчатки и инвентарь, решили принять участие в экологическом квесте «Чистые игры». Цель игроков - изучить местность и собрать как можно больше мешков с мусором.

«Собирают покрышки, собирают пакеты, потом мусор мы учитываем и переводим в баллы, - рассказывает Павел Калинин, организатор квеста. – По итогам мы определяем победителя - команду, которая получает приз».

На Ледовом озере в Первомайском округе всегда многолюдно, особенно в погожие деньки, но судя по наполненным мешкам с мусором, вопросы чистоты и экологии мало кого из горожан беспокоят. Убирать за собой обертки, бутылки и прочие отходы жители города не торопятся. В скором времени ситуация в этом живописном уголке должна измениться - городские власти планируют благоустроить территорию вокруг водоёма.

«8 сентября состоится обсуждение вопроса благоустройства набережной, так как сюда приезжают жители со всего города, чтобы покормить уток, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – В этот день каждый сможет проголосовать за вариант благоустройства набережной Ледового озера».

В завершении квеста лучшие команды наградили дипломами и памятными призами. Но победа для волонтёров не самое главное. Важно то, что активная молодёжь смогла доказать, что проблемы окружающей среды касаются каждого жителя Мурманска, и только совместными усилиями и бережным отношением к природе мы сможем сделать город чище.