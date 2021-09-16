Экологический взвод Кольской флотилии Северного флота завершил сезонную очистку от металлолома острова Кильдин

В прошлом году военнослужащие собирали металлолом в его восточной части, а нынешнем отработали на западном побережье. Они собрали и сгруппировали для вывоза с острова более 360 тонн металлолома, оставшегося ещё с советского периода освоения острова.

13 человек экологического взвода, грузовик и колёсный кран были доставлены на остров в начале июня и работали там в течение трёх месяцев.

Для вывоза металлолома на материк, как и в прошлом году, задействованы грузовые автомобили и десантные корабли бригады Кольской флотилии.

Серьёзная работа на острове Кильдин впервые была начата прошлым летом. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер. Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.