Экология – основополагающий элемент в работе Мурманского морского торгового порта

Сегодня в 22.00 на телеканале «Арктик-ТВ» вы увидите уникальный фильм о развитии и реализации экологической стратегии Мурманского морского торгового порта.

«Север. Порт. Экология» - документальный фильм о том, как градообразующее предприятие, не только развивается, но и обеспечивает экологическую безопасность в Мурманске. Градообразующее предприятие – один из лидеров по внедрению передовых технологий, применяющихся при перевалке грузов в морских портах России.

Александр Масько, заместитель директора по логистике, директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК»: «В основу нашей инвестиционной программы экология легла основным фундаментом. Мы к этому тоже пришли не сразу. Нельзя сказать, что стратегия родилась мгновенно. Мы посетили ведущие площадки Китая, Японии, Австралии, Канады. На каждой площадке, на каждом предприятии мы попытались посмотреть то наилучшее, с точки зрения экологии, минимизации экологических рисков, что сегодня существует в мире».

На основе опыта иностранных коллег разработана экологическая программа, включающая в себя 12 мероприятий. Это водяные пушки, системы орошения автополотна и штабелей, установка пыле- и ветрозащитного экрана. Также в мурманском порту создана экологическая диспетчерская, которой нет ни в одном порту страны.

Алексей Рыкованов, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Экологическая диспетчерская – это не это не кабинет, в котором стоит монитор и сидит человек. Это достаточно сложная система постов экологических, из которых мы снимаем информацию и отправляем в диспетчерскую».

Впереди ещё много работы, ведь развитие бизнеса и технологий постоянно. Мурманский морской торговый порт является одним из крупнейших в стране. И конечно, важнейшим предприятием в жизни заполярной столицы.

Рассказ специалистов о порте и экологической безопасности пойдёт сегодня в 22.00 в фильме «Север. Порт. Экология» - только на телеканале «Арктик-ТВ».