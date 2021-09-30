В России ведётся активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, об этом сегодня сообщил Владимир Путин, выступая на форуме межрегионального сотрудничества двух стран – России и Казахстана. Тема развития «зелёной» энергетики непосредственно касается и Заполярья.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис неоднократно обращал внимание на важность реализации проекта по переходу на экологически чистые виды топлива и модернизацию систем тепло- и электроснабжения Заполярья. Темы экологии обсуждаются и на международном уровне. Россия и Казахстан решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду.

Экология и «зелёный рост» – это тренд во всем мире. В России и Казахстане этим вопросам также уделяется очень большое, если не сказать первостепенное внимание. Наши страны уже накопили в этом солидный опыт сотрудничества, как раз в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства.

Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества двух стран – России и Казахстана отметил, что в нашей стране активно формируют условия для низкоуглеродной экономики, идёт развитие водородных технологий, многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа.

«Очень много мы сделали, намного больше даже, чем в других странах, особенно нефтедобывающих, - отметил глава России. - У нас накоплен хороший опыт. Если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними поделиться. Понимаю, у казахстанских партнёров к этой теме есть интерес, а значит, есть и поле для плодотворной кооперации».

Президент также отметил, что к 2035 году планируется увеличить производство сжиженного природного газа до 140 млн тонн в год. Он подчеркнул, что переход в низкоуглеродной экономике невозможен без развития технологий использования газа. Такие заявления на международном уровне, быть может, ускорят и газификацию нашего региона.