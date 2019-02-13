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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.19 19:30

Эколята учатся беречь природу

Сделать символ года из пластиковой бутылки и смастерить авоську в детском саду - маленькие эколята учатся беречь природу. В столице Заполярья наградили победителей конкурса на лучшую экологическую акцию.

В детско-юношеской библиотеке подвели итоги конкурса на лучшую экологическую акцию. Всего на рассмотрение жюри были поданы 15 заявок. Почётное третье место занял проект «Авоська» североморского детского сада № 11. Вместе с воспитателем ребята придумали замену целлофановым пакетам. «Воспитатели нашего сада вместе с детьми сшили из ткани авоськи - hand-made сумочки, - рассказывает Екатерина Макарова, координатор движения «Чистая Арктика», - которые являются альтернативой привычным пластиковым пакетам».

А воспитанники  мурманского детского сада № 151 заботились о пернатых. Эколята мастерили кормушки, украшали их веточками и шишками. Проект «Берегите птиц зимой» занял 2 место. «Дети совместно с воспитателями и  родителями изготовили порядка 40 кормушек, которые мы со студентами МАГУ уже частично развесили  в Долине Уюта, соблюдая все санитарные нормы», - рассказала Екатерина Макарова, координатор движения «Чистая Арктика». - Часть кормушек можно посмотреть на выставке проекта «Чистая Арктика».

Первое место в конкурсе занял проект «Экодворик и экомастерилка» Центра экологического просвещения - филиала детской библиотеки Мурманска.  «Мы выдвинули проект «Экодворик и экомастерилка». Мы с ребятами из бросового материала делаем поделки в течение всего года. Это очень интересно, захватывающе, стоит только начать, сделать первую поделку, как тут же мысли новые появляются и при виде пустой баночки, пустой коробочки. Уже возникают фантазии, что из этого можно сделать», - рассказывает Светлана Травникова, заведующая филиалом № 17 центральной детской библиотеки города Мурманска.

Конкурс был организован при поддержке регионального Министерства природных ресурсов и экологии. Лучшие команды награждены дипломами и грамотами,  а также эксклюзивным изданием «Красная книга Мурманской области» и другими ценными призами.

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