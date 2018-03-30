Экомобиль готов забрать сгоревшие лампочки и старые градусники

У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников. Сбор и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов жителей многоквартирных домов производят управляющие организации.

31 марта администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Напомним, ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару. Стоянка на местах сбора мусора будет составлять 30 минут.