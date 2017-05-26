Экомобиль избавит мурманчан от опасного мусора

Самые ответственные жители Мурманска завтра смогут сдать в утиль старые энергосберегающие лампы, использованные батарейки и другие ртутьсодержащие отходы.

Выбрасывать перегоревшие люминисцентные лампочки в обычный мусорный бак нельзя, предупреждают экологи. Содержащиеся в них опасные вещества отравляют окружающую среду. Хранить отходы дома тоже не стоит, тем более, что по Мурманску регулярно курсирует экомобиль, готовый забрать опасный мусор на утилизацию.

Очередная акция по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов состоится завтра. Экомобиль проедет от Росты до улицы Огни Мурманска. В 10 утра автомобиль остановится на улице Набережная, в 10.50 сдать отходы можно будет на пересечении Печенгской и Новосельской. В 11.30 – на перекрестке Фурманова и Пархоменко. В 12.20 экомобиль остановится на площадке у дома № 5 по проезду Ледокольному, а в 13.00 – в район АЗС на улице Огни Мурманска.