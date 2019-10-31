Экономически обоснованный тариф за проезд в общественном транспорте Мурманска в 2020 году подрастёт

Следом за ним увеличится и стоимость проезда для граждан. Об этом новый мэр Мурманска Андрей Сысоев рассказал журналистам во время брифинга.

Экономически обоснованный тариф для поездок в общественном транспорте города Мурманска в 2020 году составит 37 рублей 49 копеек за поездку. Это та сумма, которая сможет покрыть расходы АО «Электротранспорт» на перевозку одного пассажира, утверждает городской глава. Впрочем, всю сумму горожанам платить не придётся. Сейчас стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Мурманска составляет 32 рубля и больше 35 рублей не поднимется.

Остаток суммы компенсируют из бюджета города. Кроме прочего, в экономически обоснованный тариф заложили и определённый процент на инвестиционные нужды, то есть, часть суммы уйдёт не только на покупку расходников для транспорта, а также оплату бензина и электричества, но и на замену устаревших машин. Насколько вырастет оплата проезда для граждан - городские власти обещают сказать к середине ноября. Сначала необходимо подсчитать бюджет на следующий год.

«Что является составляющей? Понятно, что это, в первую очередь, ресурсы, запасные части, топливо, электроэнергия, смазочные материалы, - пояснил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Безусловно и зарплата. Это тоже очевидно. Причём я вам могу сказать, что мы сейчас говорим об «Электротранспорте» - это основной перевозчик. Я вам могу сказать, что в «Электротранспорте» зарплаты глаз не радуют в городе-герое. Зарплата всех: и обслуживающего персонала, и заканчивая руководителями. Но основная составляющая, это понятно, что водители, это понятно, что кондуктора, понятно – ремонтники».