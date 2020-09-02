Экономию на ценах по топливу пустят на замену теплосетей

В правительстве Мурманской области состоялась встреча губернатора Мурманской области с руководством «ТГК-1» и «Мурманской ТЭЦ». Повод веский – подписание соглашения о повышении надёжности теплоснабжения.

Главной причиной решения областного правительства и региональных энергетиков создать и подписать соглашение о повышении надёжности теплоснабжения, стало желание улучшить систему теплоснабжения в домах северян. Благодаря этому документу реконструкции тепловых сетей не повлекут рост тарифов и не скажутся на потребителях. Финансирование работ будет осуществляться за счёт экономии расходов на приобретение топлива.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То соглашение, которое мы подписали, позволяет нам увеличить тариф в пределах тех ограничений, которые есть. Но и дать возможность компании за счёт экономии, которая сохраняется во время закупок, инвестировать её в модернизацию сетей. Это 450 миллионов рублей в год на замену теплосетей. 5 процентов сетей ежегодно, начиная с 2022 года. А в 2021 году более 2 процентов сетей».

А это значит, что ежегодно энергетики будут обновлять по 5 километров теплосетей. Это и есть необходимый объём, который поможет постепенно произвести полную модернизацию. Акцент сделают на ремонт магистральных сетей.

Вадим Ведерчик, управляющий директор ПАО «ТГК-1»: «Мы считаем, что для компании – это, безусловно, большой плюс. Поскольку мы сможем, как ответственная социальная компания, горожан в отопительный период времени обеспечить надёжным и качественным теплоснабжением».