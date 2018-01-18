Экотрал - и рыбу поймать, и природе не навредить!

Сотрудники Полярного научного-исследовательского института работают над уникальным проектом - учёные разрабатывают новый трал для промысловых судов. С его помощью рыбаки смогут ловить треску и пикшу, не нанося существенный вред морской экосистеме. Уже проведены первые испытания. В случае успеха, новое орудие лова появится на российских судах, а учитывая уникальность технологии, возможно, и в других странах.

Прогрессивные идеи рождаются в скромных кабинетах. Сейчас инженеры ПИНРО бьются над почти тупиковой задачей: нужно придумать донный трал, который позволит промысловикам ловить рыбу в тех же объёмах, что и обычно, но при этом, не нанося вред морской флоре и фауне. Если получится, то изобретение станет революционным.

- Этот трал, когда будет разработан, можно будет использовать по всему миру, - считает Алексей Голенкевич, координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы, - в любой точке мирового океана. Решение принципиальное.

Проблемой губительного воздействия донного траления несколько лет назад заинтересовались мурманские экологи. Это они вышли на специалистов ПИНРО. В процессе подключились рыбаки, которые профинансировали исследования. В изобретении они заинтересованы не меньше - следование высоким экологическим стандартам - непременное условие работы на международном рынке.

- Рыбаки будут приспосабливаться к нововведению. Но это важно, поэтому мы понимаем необходимость этих разработок, - говорит Артур Ильясов, заместитель директора Союза рыбопромышленников Севера.

Последние исследования доказывают, что морской ландшафт восстанавливается от последствий донного траления сотни лет. Но альтернативных видов лова трески, пикши и палтуса не существует. Современные же тралы оставляют глубокие следы в донных отложениях, уничтожая всё живое на своем пути. Деятельность человека влияет и на поведение рыб - они мигрируют в более благоприятные места.

Месяцы мозговых штурмов привели к изящному решению: сделать щадящий для экологии трал заполярные учёные предлагают с помощью специальных катушек.

- Это опорные точки трала на грунт, которые позволяют ему катиться по грунту с минимальными потерями в лове и воздействиями на сам грунт, - поясняет Александр Павленко, заведующий лабораторией промышленного рыболовства ПИНРО. - Инженеры уже провели первые испытания в Белом море и на полигоне Калининградской области. На этих кадрах можно увидеть: при соприкосновении с дном модель трала подскакивает вверх, а не зарывается в землю.

Ещё предстоит провести работу над ошибками и ответить на некоторые вопросы, например, сколько катушек понадобится на один трал. Уже в этом году состоятся повторные испытания. И если все пройдёт успешно, то экотрал начнут применять на промысле.