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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.26 19:30

Экотропа «Беличий хвост» - место притяжения и душевного отдыха

Чтобы насладиться красотами северной природы и познакомиться с лесными жителями, северяне едут на тропу «Беличий хвост». Место красивое и, что немаловажно, добраться до него просто. Локация находится в черте Мурманска.

Всего в двадцати минутах езды от центра Мурманска есть место, где городская суета отступает. Экотропа «Беличий хвост» на территории спорткомплекса «Снежинка» стала точкой притяжения для северян и гостей города.

3 километра деревянных настилов среди сопок, озер и леса. Появилась тропа благодаря самим горожанам – в 2022 году они выбрали это место на всероссийском голосовании по благоустройству. А уже 1 июня 2023 года состоялось её торжественное открытие. И с тех пор сюда едут за тишиной и общением с природой. Сюда приходят семьями, с питомцами, гулять и заниматься спортом. 

Ирина Торопова, мурманчанка: «Мы очень любим сюда семьей приходить, дышать здесь свежим воздухом. Муж с сыном часто бегают часто по четыре километра, а я просто гуляю, кормлю белочек, наслаждаюсь природой.

А это, пожалуй, главная звезда местных лесов - белка. Их здесь много, они совсем не боятся людей. Но чтобы повысить шансы на встречу, нужно знать пару секретов. Специалисты советуют приходить утром - с 8 до 10 часов, или вечером - с 16 до 18. В это время белки особенно активны.

К рациону пушистой красавицы надо относятся внимательно. Угощение должно быть правильным. Никаких солёных или жареных орехов. Только сырые семечки, грецкие орехи, сушёные яблоки, фундук.

Так что берите угощения и знакомьтесь!

Дальше обязательно поднимитесь на одну из смотровых площадок. Отсюда открывается красивый вид на озеро Глухое и Восточный микрорайон. А недавно здесь установили первый в Мурманске биноскоп - он поворачивается на 360 градусов и даёт объёмную картинку, позволяя рассмотреть всё в деталях.

На маршруте для комфорта гостей есть скамейки, беседки, арт-объекты, информационные стенды. Во время строительства все материалы сюда доставляли вручную, чтобы не повредить хрупкую северную природу.

Недавно вдоль дорожек установили фонари - теперь гулять можно и в тёмное время суток. За состоянием локации следят постоянно. Сотрудники проверяют площадки и наводят порядок.

Гости «Беличьего хвоста» отмечают чистоту, функциональность места и, конечно, живописные виды.

Оксана Смирнова, мурманчанка: «Здесь тихо, спокойно, смотровые площадки красивые и очень удобно саму тропу сделали. Смотровые площадки красивые. Мы с мужем, наверное, раз в месяц приходим сюда».

Марина Бригадир, мурманчанка: «Я с собакой тут гуляю, где собачья тропа. А на «Беличью» меня первый раз ведут».

Для удобства горожан по выходным и праздничным дням сюда приезжает бесплатный автобус №32. А сама «Снежинка» работает круглосуточно. Поэтому, чтобы перезагрузиться и набраться сил, не нужно уезжать далеко. Достаточно посетить «Беличий хвост».

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