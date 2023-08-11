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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.23 19:30

Эковолонтёры «Комбината добра» из Мончегорска посетили мусороперерабатывающий комплекс в Междуречье

Жители Мончегорска серьёзно относятся к экологической обстановке в их городе. Они не просто проводят субботники и просветительские акции на данную тему, но и приучают северян бережно относиться к природе. Один из способов – сортировка мусора. Чтобы лучше разобраться в этом направлении волонтёры отправились в Междуречье на мусороперерабатывающий комплекс.

«Экотехнопарк» открыли в Кольском районе в 2019 году. Он включает в себя мусоросортировочный комплекс и современный полигон. Здесь осуществляется полный цикл сортировки твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов. Сейчас предприятие обслуживает бОльшую часть Мурманской области.

Игорь Дамаскин, заместитель директора по производству: «Сортировка привезённого ТБО и КГО со всей Мурманской области – это трудоёмкий процесс. Мы показали и объяснили ребятам, какой процент в натуральном исчислении мы можем и изымаем из поступившего сырья. Предыдущая смена порядка 30 тонн. Это довольно прилично. Хотя мы стремимся к большему».

Эковолонтёры «Комбината добра» увидели весь процесс работы. Девушки узнали, как отходы из мусоровоза отправляют на сортировочную линию. Из огромного количества мусора выбирают вторсырьё. До 15% полезных фракций сортировщики извлекают вручную. Увидеть такое интересно, но непросто – неприятный запах бьёт в нос. Но эти гости стойкие и очень любопытные.

Мария Малютина, консультант ООО «Норникель-Спутник» и участница движения корпоративных волонтёров «Комбинат добра»: «Оказывается, весь мусор, который в помойках у нас находится, здесь сортируется по максимуму. И металл сортируют отдельно. Здесь есть магнит, который сортирует металлические детали в отдельный контейнер. Здесь есть сотрудники, которые стоят на конвейерной ленте и сортируют мусор. Мне казалось, что это всё собирается и консервируется на полигоне».

Но нет, здесь всё гораздо серьёзней, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому волонтеры не ради чистого любопытства приехали на мусороперерабатывающий комплекс. Девушки хотят, чтобы в Мончегорске открыли экопункт по сбору вторсырья. Такой пункт появился весной в Мурманске и его посещают мурманчане. Волонтёры уверены, что мончегорцам такая точка тоже необходима.

Алена Цветкова, ведущий специалист департамента промышленной безопасности Кольской ГМК, волонтёр «Комбината добра»: «Мы сегодня увидели и убедились, что та работа, которую проводим в рамках экологического просвещения, необходима для населения. И это больше вдохновляет на то, чтобы у нас появился такой павильон. Мы будем со своей стороны заниматься просвещением и дальше. Рассказывать, что может быть конечным продуктом от переработки той или иной фракции».

Волонтёры уверены, что в ближайшие несколько лет мончегорцы и все северяне научатся сортировать отходы дома и будут серьёзно относиться к этому направлению.

Отметим, что полигон в Междуречье отвечает всем современным экологическим требованиям. Отходы укладываются в специальные карты захоронения, которые по факту заполнения консервируются, не загрязняя почву. К тому же объект находится под надёжной охраной ястребов-тетеревятников, которые отгоняют любопытных чаек.

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