Эковолонтёры помогают мурманчанам правильно избавляться от пластика и старых вещей

Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» каждое воскресенье проводит сбор пластика. Эта акция традиционная и к ней может присоединиться любой желающий, соблюдая несколько условий.

Екатерина Макарова, руководитель Центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: «Пластик должен быть обязательно рассортирован, смят. Все пластиковые бутылки, большие тары, чтобы могли их удобно транспортировать. Пластик обязательно должен быть отмыт от этикеток».

Также эковолонтёры приглашают присоединиться к акции «Арктик Фри Шоп». Мурманчане могут оставить свою ненужную одежду и обувь в центре и при необходимости выбрать себе что-нибудь.

Екатерина Макарова, руководитель Центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: «Одежда должна быть обязательно постиранная, выглаженная и на плечиках. Если это, например, джинсы, то они должны быть аккуратно сложены».

Все подробности проведения акций можно узнать в официальной группе «Чистой Арктики» в соцсетях.