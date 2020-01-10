Экс футболист Денис Клебанов, игравший за «Спартак» и «Локомотив», стал министром спорта и молодёжной политики Мурманской области

Документ о назначении уже подписан губернатором и вступил в законную силу.

Денис Вадимович Клебанов родился в 1978 году в Москве. Окончил Пермский государственный педагогический университет, а после завершения спортивной карьеры - курсы повышения квалификации Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

С 2005 по 2014 годы Денис Клебанов работал в учреждениях физической культуры и спорта Москвы, был советником профильного министра. В 2018 году он стал доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Денис Вадимович остаётся одним из руководителей общественной организации «Российское движение школьников».