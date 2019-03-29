Экс-глава Мурманска Владимир Горячкин презентовал новую книгу

В областной научной библиотеке состоялась презентация новой книги экс-главы Мурманска Владимира Горячкина. В сборнике представлены уникальные фотографии, личные воспоминания и размышления автора о Кольском Заполярье, о советской власти и об ответственной работе на посту мэра города.

Вышла в свет книга почётного гражданина Мурманска Владимира Ильича Горячкина под названием «Что было, то было». Это пятое произведение экс-главы столицы Заполярья, над которым он трудился около 2 лет, кропотливо собирая материал.

«Вы не думайте, пожалуйста, что я писатель. Те, кто читал мои книги, говорят, что книга написана о них, - отмечает Владимир Горячкин, почётный гражданин города Мурманска. - Чтобы вы понимали, ведь Мурманск - это последний царский город и первый социалистический».

Тираж издания небольшой - всего 500 экземпляров, но книгу можно будет найти в библиотеках и музеях города. Произведение состоит из 25 глав, в которых рассказывается не только о жизни на Кольском полуострове, но и о его выдающихся жителях, среди которых Владимир Александрович Пожидаев, Борис Наумович Веллер, Владимир Николаевич Птицын, Евгений Николаевич Шталь.

«Эта книга не оконченная, у неё большая перспектива, - считает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Много страниц ещё будет написано, потому что та активная жизнь, которую прожил Владимир Ильич на посту, нет такого события, которого бы он не оценил со всех сторон».

«Вы всегда в гуще событий, вы прожили тяжелейшие времена, когда рухнуло одно государство, когда строилось новое государство, вы не ворчали не ругались, вы просто жили и продолжали своё дело и продолжаете его сейчас», - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

В презентации книги приняли участие друзья и единомышленники автора, которые поддерживают его деятельность на протяжении всего жизненного пути, а так же представители Городского клуба старшего поколения, которым творческая встреча особенно интересна, потому что многие из них прожили, как и Владимир Ильич Горячкин, всю жизнь на Севере.