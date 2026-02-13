Экс-глава Печенгского округа Андрей Кузнецов находится под домашним арестом

Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по теплоснабжению расследуют военные следователи.

Напомним, накануне стало известно об отставке Кузнецова. Уже тогда кадровые перестановки вызвали вопросы у населения округа, а сегодня Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило подробности уголовного дела.

В связи с признанием вины, Кобытеву и Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.