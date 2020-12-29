Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования семьям погибших на рыболовецком судне моряков

Она опубликовала обращение на своей странице в социальной сети «Инстаграм» и, вероятно, в порыве скорбных чувств опечаталась.

В посте с соболезнованиями Марина Ковтун назвала затонувшее судно «Онега» «Омегой».

Однако подписчики не заметили опечатки или не стали исправлять бывшую главу региона, которая уже давно не живёт в Мурманске и просто поддержали её душевный порыв комментариями в ответ.