Экс-руководитель Мурманского морского рыбного порта ответит в суде за экономические преступления

По данным следствия, с августа 2021-го по май 2023 года фигурант использовал служебное положение для проведения незаконных схем.

Фигурант провёл отчуждение объектов портовой инфраструктуры, переоформил на себя право собственности на несколько промышленных площадок, единолично принял решение о реорганизации порта. Эти действия подорвали финансовую устойчивость организации, имеющей стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. Общая сумма ущерба превысила 420 млн рублей.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Следственными органами фигуранту предъявлено обвинение по уголовному делу в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 160 и 201 УК РФ. Мужчина находится под стражей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу».