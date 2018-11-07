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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.18 19:30

Экскурсии помогут выбрать врачебную специальность

Высшее медицинское образование для мурманских абитуриентов стало ещё более доступным. Сегодня руководство Мурманского областного многопрофильного клинического центра и директора трёх профильных школ официально подписали соглашение о целевом обучении на врачебные специальности.

В некоторых мурманских школах и гимназиях уже много лет существуют химико-биологические классы. Ребята углублённо изучают естественные науки и в большинстве готовятся стать врачами. Предметы не всем даются легко, порой до поздней ночи приходится сидеть за учебниками. Однако никого из школьников это особо не пугает, они понимают, что получить специальность врача будет ещё сложнее.

Уже несколько лет старшеклассники Мурманской области имеют возможность целевого  обучение за счёт Министерства здравоохранения региона. Ребята на льготных условиях поступают на выбранные врачебные факультеты в лучшие вузы страны, получают неплохую стипендию.

- По целевому направлению ребята не только получают льготные возможности поступления в высшие медицинские заведения, потому что у них есть обязанность: вернуться обратно в Мурманскую область, - заметил Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра. - Они получают нашу региональную стипендию. Но самое главное, что ребята  уже в 11 классе при заключении этих соглашений должны знать, кем они хотят быть, что они точно хотят быть врачом, что они должны уже выбрать определённую специальность.

Выбор будущей врачебной специальности в столь юном возрасте - дело непростое. Именно поэтому директора профильных школ, руководство Мурманского областного клинического многопрофильного центра, который раньше назывался городской больницей и представители областного Минздрава  разработали новый проект, согласно которому учащиеся 10-11 классов будут ходить на экскурсии в больницы, поликлиники и стоматологии, чтобы увидеть весь рабочий процесс изнутри.

Экскурсии по медицинским учреждениям станут неотъемлемой частью жизни тех ребят, которые мечтают в дальнейшем стать врачами.

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