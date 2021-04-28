Экскурсия, которую юные северяне ждали с нетерпением, состоялась

Без сомнения, почти каждый мальчик мечтает примерить специальный комбинезон и каску пожарного, а после, без страха ринуться в огонь спасать человека. О всех нюансах работы огнеборца рассказали и даже показали детям сотрудники пожарной безопасности.

Елена Степанская, ведущий специалист центра противопожарной пропаганды и связи с общественностью управления по делам Го и ЧС пожарной безопасности Мурманской области: «Для детей очень интересна профессия пожарного и всё, что с ней связано: большая красная машина, как она работает, как она устроена, что в ней находится. Многие дети после таких мероприятий мечтают о профессии пожарного и приходят к нам работать, когда повзрослеют».

Какая экскурсия не проходит без осмотра кабины пожарного автомобиля. Дети один за другим залезали внутрь и садились на места, а также с интересом рассматривали специальное обмундирование.

Павел Гильманов, пожарный 12-й пожарной части города Мурманск: «Мы показывали устройство пожарного автомобиля, показывали подробно устройства, что мы перевозим».

Каждая такая экскурсия становится для юных северян красочным и ярким событием, ведь именно на них ребятам рассказывают об особенности профессии пожарного и, что немаловажно, объясняют правила безопасности.