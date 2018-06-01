Экскурсия по городу на «Безопасном троллейбусе»

Прокатиться в троллейбусе с «зеброй и волком», а заодно узнать больше о правилах движения и о достопримечательностях города смогли мурманские школьники. В День защиты детей для ребят организовали акцию «Безопасный троллейбус».

С неподдельным восторгом ребята встретили «зебру и волка», которые неожиданно вышли из подъехавшего к остановке троллейбуса. Но это был не последний сюрприз. Библиотекарь-экскурсовод и сотрудник ГИБДД пригласили третьеклассников гимназии № 8 в путешествие по городу не только увлекательное, но и познавательное.

- Сегодня первый день лета, первые каникулы - самые большие самые долгожданные, - говорят организаторы акции. – Это самый удивительный детский праздник. Мы вас поздравляем с этим детским праздником!

Во время поездки детям не пришлось скучать: они участвовали в викторине, знакомились с правилами поведения в общественном транспорте и на улице.

Такая акция в областном центре проводится уже не первый раз. Для школьников проводят такие познавательные экскурсии по городу в сентябре, когда большинство юных северян возвращаются из отпусков.

- Цель этой акции - напомнить родителям и детям о том, что во время каникул, в первый день лета у детей появляется много свободного времени, поэтому им нужно больше уделять время и обращать внимание на их поведение на улице, возле дорог, - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».

Сотрудники предприятия напоминают, что движение всех троллейбусов и автобусов отслеживается в реальном режиме, поэтому, если какой-то ребёнок потеряется, то он может попросить кондуктора или водителя связаться с диспетчерской, чтобы ему помогли найти родителей.