Экспедиция «Россия 360» спустя 11 месяцев путешествия вернулась в отправную точку – Мурманскую область
На Кольской земле команду путешественников приветствовал глава региона Андрей Чибис.
Богдан Булычев, руководитель экспедиции «Россия 360»: «Здесь очень хорошо подходит ваш слоган «На Севере – жить!». Собственно, наша основная задача: показать, что Север интересен. Мы не только показывали природу и людей, но и то, чем мы можем гордиться: ледокольный флот, плавучие атомные станции и космодром «Восточный».
Уникальная экспедиция сумела поставить три рекорда России и мира: первое в мире прохождение Северного морского пути по сухопутным границам на колесной технике, первое в мире прохождение всех сухопутных границ России, первое в мире посещение 4-х крайних точек нашей страны за один год.
Материалы о путешествии будут собраны в серию фильмов о людях, которые живут на побережье 13 морей и океанов.
Торжественный финиш проекта состоится 23 ноября на Морском вокзале Мурманска в 15 часов.