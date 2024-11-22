Экспедиция «Россия 360» спустя 11 месяцев путешествия вернулась в отправную точку – Мурманскую область

Для этого им пришлось проехать более 46 тысяч километров через 58 регионов на российском автопроме вдоль сухопутной границы России.

На Кольской земле команду путешественников приветствовал глава региона Андрей Чибис.

Богдан Булычев, руководитель экспедиции «Россия 360»: «Здесь очень хорошо подходит ваш слоган «На Севере – жить!». Собственно, наша основная задача: показать, что Север интересен. Мы не только показывали природу и людей, но и то, чем мы можем гордиться: ледокольный флот, плавучие атомные станции и космодром «Восточный».

Уникальная экспедиция сумела поставить три рекорда России и мира: первое в мире прохождение Северного морского пути по сухопутным границам на колесной технике, первое в мире прохождение всех сухопутных границ России, первое в мире посещение 4-х крайних точек нашей страны за один год.

Материалы о путешествии будут собраны в серию фильмов о людях, которые живут на побережье 13 морей и океанов.

Торжественный финиш проекта состоится 23 ноября на Морском вокзале Мурманска в 15 часов.