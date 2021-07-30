Экспедиция Северного флота и РГО завершила работу на острове Кильдин

Завершилась совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества на острове Кильдин. Военнослужащие и учёные обследовали воинские захоронения периода обороны советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Во времена Великой Отечественной войны на острове Кильдин, который находится на выходе из Кольского залива, действовали пункты наблюдения, береговые артиллерийские батареи и военный аэродром. Всё это сегодня представляет немалую историческую ценность. Чтобы изучить объекты на остров отправилась экспедиция. В составе группы были участники Русского географического общества и военные Северного флота, всего 28 человек.

Дмитрий Дулич, начальник отделения службы ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота: «Это удается далеко не каждому, даже тем, кто живёт в Мурманской области. Мы увидели то, что хотели увидеть, и увидели даже то, что не хотели увидеть».

На острове находятся несколько десятков воинских захоронений периода обороны советского Заполярья, участники экспедиции обследовали и привели в порядок мемориалы.

В посёлке Сафоново, где завершилась экспедиция, её участники поздравили друг друга и подвели предварительные итоги похода.