Экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа была внесена в число выдающихся достижений Вооружённых сил России

Её участники преодолели около 4,5 тысячи миль в морях Северного Ледовитого океана.

Исследовательский поход состоялся летом прошлого года. Помимо военных на борту судна «Алтай» находились представители Русского географического общества.

Гидрографическая группа, действовавшая на судне, выполнила 4,5 тысячи километров съёмки рельефа дна способом маршрутного промера. Гидрографы осмотрели с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков, определили координаты 14 географических точек в разных частях архипелага, что позволило нести корректуру в лоции Баренцева и Карского морей, а также в морские пособия и навигационные карты.

Во время экспедиции возле полуострова Матусевича острова Северный Новой Земли были открыты пять новообразованных из-за таяния ледника островов. В проливе Кембридж архипелага Земля Франца-Иосифа была уточнена максимальная глубина Баренцева моря, составившая 632 метра .

Во время экспедиции стартовали два исторических эксперимента. Были отправлены 8 писем бутылочной почтой и заложено продуктовое депо на несколько десятилетий для оценки возможности хранения консервированных продуктов в открытом грунте.