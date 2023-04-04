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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.23 19:30

Экспедиция «Северный полюс-41» уже шесть месяцев успешно дрейфует в высоких широтах Северного Ледовитого океана

За это время от точки старта полярная станция преодолела почти 800 км. А от географического полюса ее отделяет около 220 км.

Впервые в истории дрейфующих полярных станций экспедиция проходит на ледостойкой платформы «Северный полюс» - уникальном научно-исследовательском судне, которое обладает функционалом научно-исследовательского центра. Учёные уже собрали обширный массив научных данных о состоянии природной среды и изменениях, происходящих в высокоширотной Арктике, которые будут анализироваться на «большой земле». Полярники также выполняют большой блок оперативных метеонаблюдений и аэрологическое зондирование атмосферы.

Данные ежесуточно передаются в Гидрометцентр Росгидромета. Они имеют большое практическое значение, так как экспедиция «Северный полюс-41» в настоящее время единственный источник метеоинформации на огромную часть Северного Ледовитого океана.

Часть информации также уже используется специалистами для подготовки ледовых прогнозов для обеспечения навигации по трассе Северного морского пути.

Основная ротация экспедиционного состава и доставка грузов запланирована на август. Она будет проходить с использованием научно-экспедиционного судна. В апреле планируется провести частичную ротацию. Вертолётами к месту дрейфа планируется доставить десять полярников. В том числе, шесть членов экипажа и четыре научных специалиста.

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Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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