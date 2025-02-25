«Экспедиция-трофи», стартовавшая 23 февраля в Мурманске, добралась до Москвы

8 марта ученики легендарной гонки должны финишировать во Владивостоке.

Проект примечателен и спецучастками, например, в Мурманске путешественники совершали заплыв, спасали в заливе рядового «Дональда».

Сегодня же все команды добрались до столицы России, где на ВДНХ капитаны сдавали «экзамены» в музее «Гараж особого назначения».

«Экспедиция-трофи» — это трансконтинентальный автопробег- соревнование, который проводится в несколько этапов и включает элементы технического бездорожья. Гонку проводят с 2005 года.