Эксперименты и технологии будущего: в Мончегорске провели фестиваль научных открытий «Арктик Фест»

Больше тысячи детей и подростков смогли проникнуться наукой, продемонстрировать свои изобретения, а также прикоснуться к современным чудесам инженерии во время фестиваля.

Нет ничего лучше науки, об этом хорошо известно мончегорским детям, ведь они одни из тех, для кого организуют фестиваль научных изобретений и открытий «Арктик Фест». Здесь не просто чудеса и фокусы, а настоящее шоу, где законы физики и химии и сложные формулы выглядят как красочные фейерверки, андроиды выгуливают робособак, а юные инженеры могут похвастаться серьёзными разработками.

Десятки площадок с мастер-классами, лекториями, научными экспериментами и опытами.

Наталья Хромова, доцент кафедры биотехнологий Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева: «Масштаб просто невероятный. Мне кажется, что просвещение науке это очень важно».

Григорий Ханжин, ведущий специалист филиала Корпоративного университета «Норникеля» в Мончегорске: «Арктик Фест» позволяет вовлечь в это всё! Прекрасное мероприятие, жаль, что у меня в детстве такого не было».

Максим Пономарев, участник фестиваля «Арктик Фест»: «Она позволяет увидеть, как вообще выглядит электрический разряд, как он испускается, как он воздействует на что-то».

Владимир Ливдан, заместитель главы администрации города Мончегорска: «Я сам сегодня здесь как ребёнок себя чувствую, потому что с детства любил проводить опыты, хотя и не всегда успешно, правда. Но это безумно интересно. Я думаю, что мы сегодня видим будущее, которое должно быть у нашего города, у нашей страны».

Татьяна Медведева, начальник отдела благотворительных программ и корпоративных сообществ Кольской ГМК: «Сегодняшний фестиваль – это ещё и возможность прикоснуться к науке тем, кто ранее чего-то не видел. Заразиться, мотивироваться для того, чтобы выбрать инженерное направление, как будущую профессию и свою жизнь».

На фестивале представили и современные технологии, которые уже применяют на крупных предприятиях, в образовательных учреждениях и для облегчения жизни людей.

Александр Носков, командир отделения аварийно-спасательной службы Кольской ГМК: «На мне сейчас экзоскелет, он снимает нагрузку с опорно-двигательного аппарата, поднимает до 60 килограмм. Можно, например, поднять механические ножницы и работать с ними, управляя и не держа их в руках».

«Арктик Фест» соединил на одной площадке самые передовые технологии. Но каждому пришедшему здесь рассказывали простым языком о сложнейших процессах.

Елена Крючкова, руководитель направления развития социального капитала и благотворительности компании «Норникель»: «Наша основная задача, как компании «Норильский Никель», развивать у подрастающего поколения интерес к науке, к инновациям, к изобретательству, к новым современным технологиям. «Арктик Фест» уже седьмой раз проходит в Мурманской области и охватил все города деятельности компании. Он как раз о том, как просто говорить о науке, об изобретениях».

Каждая площадка интереснее другой. Хочешь - добывай полезные металлы, а хочешь - управляй квадрокоптерами.

Ещё один интересный мастер-класс представил Мончегорский политехнический колледж, где дети знакомились с технологией 3D-принтера.

Никита Синицын, студент Мончегорского политехнического колледжа: «Я здесь с одногруппниками рассказываю детям. Они сюда приходят, мы им показываем, где мы работаем, в каком приложении, как устроен принтер, из чего мы печатаем. Например, пластик разный бывает. Здесь я моделирую им маленькие смайлики, которые они потом приходят и забирают. Им нравится».

Кроме того, ребята принимали участие в реальных научных экспериментах. Здесь и химия, и физика, всё под чутким контролем специалистов и учёных. С такими наставниками ребята чувствовали себя настоящими первооткрывателями и даже повелителями стихий.

- До 1000 вольт пропускает сейчас катушка Теслы, но моей руке и мне, а главное микрофону моего любимого телеканала ничего не делается, потому что мы в защитной перчатке.

«Арктик Фест» собрал под одной крышей учёных самых интересных направлений. Например, одними из гостей стали учёные из Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.

Наталья Хромова, доцент кафедры биотехнологий Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева: «Вокруг нас огромное количество невидимых нашему глазу микроорганизмов, мы их можем увидеть только с помощью микроскопа. Мой мастер-класс заключался в том, что мы готовим различные препараты для микроскопии и ребята сами настраивают микроскоп, рассматривают, как выглядят те или иные клеточки».

Юные изобретатели в рамках Кубка инженеров «IMAKE» демонстрировали разнообразные приспособления, решающие множество задач: от того, как правильно упаковывать опасные отходы, до того, как приучить собаку мыть лапы после прогулок. Такой, с одной стороны, простой фонтанчик, но на самом деле удобный прибор для гигиены домашнего любимца придумал Ярослав Колпаков. Молодой человек сам все разработал и распечатал на 3D принтере.

Ярослав Колпаков, участник фестиваля «Арктик Фест»: «Собака боялась заходить домой, понимая, что её будут против её воли тащить в ванную. А здесь ей просто будет вот так омывать лапу».

А Маргарита Аникова решила помочь предприятиям, автоматизировав процесс упаковки ртутных ламп.

Маргарита Аникова, участник фестиваля «Арктик Фест»: «Сейчас это происходит с помощью ручного труда, а у меня блок упаковки ртутных ламп».

Ребята в своем юном возрасте ищут способы помочь людям и облегчить сложные технологические процессы и простые бытовые задачи. И это не просто слова, а реальные механизмы, которые в будущем возможно станут частью нашей жизни.

Дмитрий Санников, директор департамента по инновациям и цифровым технологиям Кольской ГМК: «Наш традиционный конкурс «IMAKE», который поддерживает наша компания, где мы видим возможности юных изобретателей, можем показать свои подходы от выбора идеи до её развития, инженерной мысли по созданию данного прототипа».

Владимир Баранов, первый заместитель генерального директора Кольской ГМК: «По сути, мы вкладываемся здесь в своё будущее, развиваем своё будущее, потому что дети погружены в этот процесс, им интересно. Мы сегодня участвовали в «IMAKE», смотрели всевозможные проекты, и они потрясающие, они имеют продолжение, они проработанные и это делали дети!».

Особенным подарком для всех собравшихся стало научное шоу. Под впечатлением остались и дети, и взрослые. Эксперименты с источниками света, жидким азотом и другими газами, растворами оставили невероятное впечатление и показали всю силу и красоту науки.