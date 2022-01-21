190 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+114), Североморск (+21) и Кандалакшском районе (+10).

Эксперт считает, что летальность от «омикрона» в 5-10 раз меньше, чем от других штаммов. Такое мнение высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, сообщает ТАСС.

Эксперт добавил, что более лёгкое течение ковида при заражении «омикроном» может объясняться тем, что вирус размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и редко опускается в лёгкие, а также то, что сейчас много людей, которые уже имеют иммунитет к вирусу.