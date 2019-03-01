Эксперта-криминалиста уличили во взятке

В ходе операции УФСБ России по Мурманской области была задержана с поличным при получении взятки эксперт регионального Министерства юстиции.

Она подозревается в получении взятки за изменение выводов экспертизы. Обвиняемая намеревалась дать заведомо ложное заключение и предложила представителю ответчика передать за указанные незаконные действия денежные средства. Во время получения 100 тысяч рублей эксперт была задержана.

Такая сумма в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации признается значительным размером взятки. Эксперт признала вину в совершении преступления, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, штраф и лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.