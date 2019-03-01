День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.19 19:30
Эксперта-криминалиста уличили во взятке
В ходе операции УФСБ России по Мурманской области была задержана с поличным при получении взятки эксперт регионального Министерства юстиции.
Она подозревается в получении взятки за изменение выводов экспертизы. Обвиняемая намеревалась дать заведомо ложное заключение и предложила представителю ответчика передать за указанные незаконные действия денежные средства. Во время получения 100 тысяч рублей эксперт была задержана.
Такая сумма в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации признается значительным размером взятки. Эксперт признала вину в совершении преступления, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, штраф и лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Бывалый
01.03.19 19:57
Господин Сысоев сразу бы и сказал, что реформа ЖКХ провалилась. Вы, как представитель горвласти, сбросили с себя ответственность за содержание МКД, прилегающих тротуаров и дворов!!! А теперь хвастаете
Комментарий к новости:Снег во дворах, руководители управляющих компаний – в зале заседаний
Д.О. Вернер
01.03.19 09:48
Какая активная жизненная позиция! И как с таким председателем - ученые и педагоги беспрекословно одобряли политику Единой России по пенсионной реформе?
Андрей
28.02.19 19:19
Советую всем прочитать ФЗ 89, обратить особое внимание на слова 'собственник','собственник ТКО',.ВОПРОС как и каким законом закрепляется право право на собственность? Кто не знает, читаем ЖК РФ.Конс
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире04:50Городские хроники (6+)05:10«Мольер». Художественный фильм (12+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области упорно растут цены на белокочанную капусту и морковь-PRO ВалютуКурс евро снижается на 16 копеек, доллара – почти на 8 копеек-PRO ЭнергетикуНовый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыПрезидент пристроил Арктику к Дальнему Востоку
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 105 человек