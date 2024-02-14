Экспертная встреча, посвящённая вопросам трудоустройства и переобучения бойцов из зоны СВО, прошла в Штабе общественной поддержки Мурманской области

В ходе диалога участники встречи детально обсудили все моменты для оказания качественной помощи участникам СВО.

«Актуальные вопросы переобучения и трудоустройства участников СВО» - тема круглого стола, который состоялся в Штабе общественной поддержки в Мурманске и собрал экспертов из разных областей для продуктивной дискуссии.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Нужно посмотреть, как выстроена координация между федеральной и региональной исполнительной властью, как вся информация и все меры поддержки существуют, доходят до наших граждан. Как они это используют, есть ли какие-то сложности. Основная задача, оценить и провести мониторинг, как работают уже принятые меры. И конечно, самая главная задача, оценить, что ещё нужно координировать и поправить».

Несмотря на то, что специальная военная операция ещё идёт, перед специалистами уже стоит острый вопрос, как помочь нашим защитникам комфортно вернуться к обычной жизни. И в этом деле тема трудоустройства остаётся ключевой.

Светлана Виденеева, региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией»: «Хотела бы почеркнуть, что пофамильно мы знаем каждого человека, который возвращается со специальной военной операции и нуждается в том, чтобы ребят переобучили, обучили и трудоустроили. Ведь жизненная траектория, карьерная траектория у многих очень меняется. Мы готовы подхватить любую жизненную историю для того, чтобы ребят вывести именно в тот жизненный тонус, поддержать их в непростое время становления мирной жизни них».

Быстрые профессии – так говорят про новые веяния в профориентационной среде. Например, сейчас на рынке труда нужны люди, которые обучают владению квадрокоптерами. Раньше такого не было. При желании и наличии базового образования можно полностью сменить профессию.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Благодаря тому, что сегодня у нас собирается круглый стол, экспертный совет, то у нас появляется возможность услышать, проработать новые аспекты вопросов трудоустройства в этом году. Мы уже имеем навыки, мы уже имеем своеобразный опыт трудоустройства членов семей участников СВО в предыдущем году. Опыт этот исключительно положительный».

Медицинское сопровождение, реабилитация, переподготовка в кратчайшие сроки и трудоустройство бойцов – те вопросы, над которыми активно работают представители власти.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Недавно посетил один из госпиталей, общался с ранеными. Ребята, конечно, настроены по-боевому. Готовы вернуться в строй и по своей части вернуться, продолжать боевые действия на территории Украины. Но некоторые, конечно, которые получили ранения, уже не смогут принять участие, поэтому спрашивают, а как пройти переподготовку, как профессию им получить, трудоустроиться».

По словам спикеров, центры занятости и образовательные организации Мурманской области сейчас как никогда готовы обучать бойцов по новым специальностям, чтобы помочь им реабилитироваться и почувствовать себя на своём месте как можно скорее.