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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.22 19:30

Экспертный форум «В центре внимания – семья» состоялся в Мурманске

На пленарном заседании выступили эксперты по аспектам благополучия семей: здоровье, социальное пространство, кризисные ситуации. Организатором выступила общественная организация «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей». Форум рассчитан на обмен опытом с другими регионами и внедрение актуальных форм в Мурманскую область.

Только в нашем регионе действует социальный проект «Зарплата мамы». Сейчас её получают женщины, которые родили первого ребёнка до 30 лет и составляет эта выплата около 16 тысяч рублей в месяц. Выплаты поступают до момента, когда малышу исполниться 1,5 года.  И это далеко не все льготы и субсидии.

Юлия Трифонова, председатель общественной организации «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей»: «В нашем регионе большое количество мер поддержки семей. В первую очередь - это материальные выплаты семьям, которые воспитывают первого, второго и третьего ребёнка. Для многодетных семей у нас есть уникальная выплата «Зарплата мамы», которая только в нашем регионе выплачивается. Есть также меры поддержки, которые связаны с предоставлением жилья, с предоставлением субсидий, льгот на оплату коммунальных услуг».

Организатором экспертного форума «В центре внимания – семья» выступила общественная организация «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей». Специалисты обменялись опытом внедрения актуальных форм поддержки с другими регионами.

Елена Трапезникова, председатель молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Буду говорить о важности поддержки молодых семей, потому что представляю молодёжный парламент при областной Думе. Мы на базе молодёжного парламента создаём экспертный совет по вопросам молодых семей».

Протоирей Виталий Шмидт, руководитель социального отдела Мурманской и Мончегорской епархии: «Очень важная тема, она всегда являлась актуальной для церкви, наконец-то это стало актуальным и для государства. Если хотят, чтобы общество было крепким, нужно вспомнить о заповеди божьей, а мне, как священнику, очень важно донести это в очередной раз».

На конференции рассматривали аспекты благополучия семей – здоровье, социальное пространство, кризисные ситуации. Основанием послужили социальные опросы и запросы северян.

Юлия Трифонова, председатель общественной организации «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей»: «Мы собрали более ста девяносто предложений от семей, в которых они пишут совершенно чёткие и конкретные вещи, начиная от детских площадок и заканчивая различными вопросами образования. Очень было много запросов на психологическое сопровождение родителей. Родители сами говорят о том, что им нужна помощь и поддержка специалистов в воспитании собственных детей. Много конечно вопросов было связано с выплатами и пособиями, но мы, работая с этими семьями, видим, что пособия — это не основное, на что нужно делать акцент».

Высказали участники форума и конкретные предложения, например, чтобы поддержать молодых родителей, можно выдавать сертификаты на образовательные услуги или консультации специалистов. Так же эксперты выступили за создание в регионе «Семейных МФЦ» — это досуговое пространство для детей. Такие активно функционируют в Волгоградской и Орловской областях.

 

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