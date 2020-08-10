Эксперты говорят о снижении уровня распространения коронавирусной инфекции в регионе

Это утверждение подтверждает и актуальная статистика. На момент подготовки выпуска новостей, в Мурманской области выявлено 89 новых случаев заболевания CoViD-19.

Больше всего инфицированных в столице Заполярья, на втором месте Североморск.

Сейчас на лечение с COVid-19 находятся 3380 человек. Немало и подверженных смертей, 98 человек умерли от коронавируса в нашем регионе. Большинство из них имели сопутствующие заболевание, которые осложняют ход болезни.