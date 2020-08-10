День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.20 19:30
Эксперты говорят о снижении уровня распространения коронавирусной инфекции в регионе
Это утверждение подтверждает и актуальная статистика. На момент подготовки выпуска новостей, в Мурманской области выявлено 89 новых случаев заболевания CoViD-19.
Больше всего инфицированных в столице Заполярья, на втором месте Североморск.
Сейчас на лечение с COVid-19 находятся 3380 человек. Немало и подверженных смертей, 98 человек умерли от коронавируса в нашем регионе. Большинство из них имели сопутствующие заболевание, которые осложняют ход болезни.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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