Эксперты из Мурманской области вошли в состав федеральной комиссии конкурса педагогов среднего профессионального образования «Мастер года – 2025»

Его финал состоится в конце сентября в Курске.

Тысячи педагогов среднего профессионального образования участвуют в ежегодном всероссийском конкурсе «Мастер года».

В 2025 году заявки на участие в нем подали около 10 тысяч специалистов. А их профессионализм и мастерство будут оценивать члены жюри из Мурманской области: Марина Каирова, доцент Института развития образования, эксперт с многолетним опытом в методической и научной работе, и Анатолий Ронжин, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки, специалист в области современных образовательных технологий.

Отметим, в конкурсе принимает участие мастер произведенного обучения из индустриального колледжа Евгений Гусев на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» уже размещена его видеовизитка.