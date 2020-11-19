Эксперты определили сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России

Определены сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России. Их назвали специалисты по статистике и моделированию Центра экономических исследований. В большинстве российских регионов это произойдёт в конце ноября нынешнего года.

Однако в ряде регионов, отмечает эксперт, сохраняется тяжёлая ситуация, а потому на плато они выйдут позже остальных. К числу таких относятся Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым, Татарстан, Калининградская область и ряд других.

Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок. Эксперт опирался на карту распространенности COVID-19