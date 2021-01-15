Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья

Многие из нас задумывались над вопросом о приобретении более комфортного жилья для себя и своей семьи. Но преодолеть сомнения и страхи многим не удалось, приходилось отказываться от мечты.

Помогут совершить выбор наилучшим способом и воплотить мечту в реальность помогут советы экспертов.

С их помощью вы узнаете: как грамотно накопить на покупку собственного жилья? что делать, когда не хватает на первоначальный взнос? как не переплатить больше, чем стоит сама квартира? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на телеканале «Арктик-ТВ» в фильме «Как выгоднее купить квартиру: советы экспертов», который будет транслироваться 16 января в 21.30.