День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.21 19:30
Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
Многие из нас задумывались над вопросом о приобретении более комфортного жилья для себя и своей семьи. Но преодолеть сомнения и страхи многим не удалось, приходилось отказываться от мечты.
Помогут совершить выбор наилучшим способом и воплотить мечту в реальность помогут советы экспертов.
С их помощью вы узнаете: как грамотно накопить на покупку собственного жилья? что делать, когда не хватает на первоначальный взнос? как не переплатить больше, чем стоит сама квартира? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на телеканале «Арктик-ТВ» в фильме «Как выгоднее купить квартиру: советы экспертов», который будет транслироваться 16 января в 21.30.
Комментарии
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Последние комментарии
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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