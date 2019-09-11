Экспонаты федерального музея будут представлены в Мурманском областном краеведческом музее

Мурманский областной краеведческий музей готовится к открытию новой выставки. Экспозиция будет называться «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» и создаётся к 75-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских войск.

Советское и немецкое вооружение времён Великой Отечественной войны, обмундирование войск и даже личные вещи Арсения Петровича Головко, командующего Северным флотом, в фронтовые годы. Эти и многие другие артефакты не только из запасников Мурманского областного краеведческого музея. Часть экспонатов предоставил Центральный Военно-морской музей Санкт-Петербурга, а также Городской историко-краеведческий музей Полярного.

«У мурманчан и всех гостей Мурманска будет возможность посмотреть экспонаты из этого замечательного музея, - говорит Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области, - и из наших двух - областного и муниципального музеев. Кроме того, это продолжение давней задачи, которая была поставлена ещё в 2012 году, чтобы на территории Мурманской области присутствовали федеральные музеи».

Выставка будет рассказывать о действиях Северного флота в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, а также о значении разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Пока экспозицию только формируют, но она уже впечатляет. Здесь есть и ППШ, и немецкий пулемёт МГ-42 и даже флаг знаменитого миноносца «Гремящий».

«Я просто потрясена, что мне коллеги предоставили личные вещи легендарного Арсения Григорьевича Головко, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Это фуражка, это кортик, это портсигар. Вы не поверите, но в Центральном Военно-морском музее работает невестка Арсения Григорьевича Головко. Я только сегодня узнала об этом, надеюсь, что она приедет к нам».

Откроется выставка 14 сентября в 11 часов и будет работать до 23 апреля 2010 года.

Напомним, в связи с реконструкцией, краеведческий музей временно находится на улице Павлова, 1а.