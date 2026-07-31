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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.26 19:30

Экспресс-диагностика за минуты: в регионе стартовал проект «Здоровый Север»

Проверить основные показатели организма теперь можно в торговых центрах Мурманска. Также развернуты специальные «Палатки здоровья», курсируют мобильные комплексы с лабораторией.

Для жителей Мурманской области появился простой способ уделить внимание здоровью всего за несколько минут. В местах массового отдыха открыли «Палатки здоровья», которые будут работать до конца сентября. Обследование показателей занимает не более 10 минут. Специалисты проводят ЭКГ, измеряют давление, пневмотонометрию, рост, вес, объём талии, оксиметрию, определяют индекс массы тела, метаболический возраст и мышечную массу.

Каждый посетитель получает рекомендации и может записаться на диспансеризацию.

С 29 июля по 2 августа палатки работают ежедневно с 12 до 16 часов по адресам: ул. Старостина, 7; Кольский проспект, 105; Верхне Ростинское шоссе, 15 и ул. Аскольдовцев, 28.

Кроме того, в трёх торговых центрах Мурманска на проспектах Кольском и Ленина открыты стационарные пункты со скринингом на основе искусственного интеллекта. Технология позволяет по видеоизображению лица бесконтактно просканировать косвенные показатели здоровья и вероятные риски за 10 секунд. Если система выявила риски - сразу через QR-код можно записаться на приём в поликлинику.

Для обслуживания отдалённых населённых пунктов по утвержденному графику продолжат курсировать мобильные комплексы «Поезд здоровья». Выездные врачебные бригады оснащены аппаратами УЗИ, ЭКГ, флюорографами, маммографами, а также лабораторией и полноценным стоматологическим кабинетом.

Графики работы пунктов будут публиковать на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области и в группе проекта «Здоровый Север» в социальной сети «ВКонтакте».

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