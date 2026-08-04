Экспресс-проверка здоровья продолжает пользоваться большим спросом у северян

В Мурманске работают палатки, в которых желающие могут оценить общее состояние своего организма и впоследствии вовремя обратиться к врачу. Один из таких пунктов расположен в парке на улице Воровского.

Первичный осмотр пациента длится около 5-7 минут. Выделить на это время не так сложно, тем более, когда дело касается своего здоровья. Лучше всего «Палатки здоровья» пользуются спросом у взрослого населения, но и молодые северяне не остаются в стороне. Каждому здесь уделяют должное внимание. Например, если выявляют нестабильность в давлении, дают необходимые лекарства и наблюдают за состоянием человека.

Кирилл Ялковский, волонтёр проекта «Здоровый Север»: «Женщина сейчас сидит, она приняла таблетку и ожидает. Мы контролируем её давление. Уже несколько раз сделали замеры, следим за ситуацией».

Также во время осмотра обратившемуся измеряют внутриглазное давление с помощью бесконтактного тонометра, оценивают уровень кислорода в крови, определяют рост, вес, объём талии и многие другие показатели. После прохождения процедур каждого неравнодушного к здоровью угощают кислородным коктейлем и выдают карту с результатами. При необходимости и его согласии пациента направляют на диспансеризацию.

Среди обследуемых и те, для кого подобные акции уже стали привычными.

В «Палатке здоровья» можно и ЭКГ сделать, к слову, непривычным для нас образом. Технология называется одноканальная электрокардиограмма. Чтобы получить быстрый результат, пациенту надо приложить пальцы к электродам специального устройства.

Мария Колосова, мурманчанка: «Технологии идут вперёд, это радует. Пройдя сейчас такой мини-тест, меня забеспокоило моё давление, поэтому я обращусь в поликлинику по месту проживания для дальнейшего прохождения диспансеризации».

Экспресс-осмотр в Мурманске можно будет пройти до 12 августа. Режим работы медицинских пунктов с 12 до 16 часов.