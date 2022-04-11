Экстремально и весело - аква-шоу «Север на волне» на Южном склоне

Его участники прыгали с трамплина в ледяную воду в безумных костюмах!

«Север на волне» - экстремальное шоу, которое уже второй раз организуют в Мурманске. В этот раз рискнуть и приземлиться в бассейн с разгона на сноуборде и лыжах решили 22 человека. И делали они это в маскарадных костюмах. Например, на радость детям и взрослым прокатиться на доске и охладиться в ледяной воде решила Мэри Поппинс. Точнее, решил. В этом костюме выступал мурманчанин Михаил Сысоев.

Михаил Сысоев, участник аква-шоу «Север на волне»: «Работник детского сада. Я, жена, дочка. А из детского сада, кто ещё может быть? Конечно, Мэри Поппинс. Прыгал я и прошлом году. Был кроликом, открывал это мероприятие».

Действительно, некоторые летуны или прыгуны ещё год назад присоединились к шоу. И так им вдохновились, что не смогли пропустить новый этап. Как и Посейдон, которого в жизни зовут Антоном Алькаевым.

Антон Алькаев, участник аква-шоу «Север на волне»: «Я люблю участвовать в таких мероприятиях. Это приносит массу эмоций. Дарит людям позитив».

Эмоции через край были не только у участников, но и зрителей. Посмотреть, как смельчаки в костюмах прыгают в бассейн с ледяной водой, пришли много горожан и гостей Мурманска. Погода радовала, ведущие и организаторы развлекали и заряжали позитивом. Отметим, что за безопасностью на шоу следили сотрудники МЧС. Всё на высшем уровне, ведь мероприятие масштабное.

Денис Шляпников, организатор аква-шоу «Север на волне», генеральный директор АНО «Спорт для всех»: «Я это мероприятие делал во многих городах и регионах. От Санкт-Петербурга, Казани, Шерегеша, Екатеринбурга. В прошлом году здесь сделали - в Мурманске. И я думаю, что всем понравилось. Мы продолжаем эту славную добрую традицию».

Информационными партнёрами события стали телеканал «Арктик-ТВ», радиостанция «Рекорд Мурманск» и сообщество «Регион 51».

Мария Максимова, редактор сообщества «Регион 51»: ««Регион 51», мне кажется, информационные партнёры самых сумасшедших событий региона. И мы не могли пропустить «Север на волне», потому что, во-первых - это красиво, во-вторых – масштабно, а в-третьих – это только второй раз проходит в Мурманске. И мне кажется, нет ничего более мурманского, чем «Север на волне».

Пока «Регион 51» и «Арктик-ТВ» снимали шоу, радио «Рекорд Мурманск» решило присоединиться к нему. На доске и с флагом радиостанции, преодолевая страх, в бассейн с ледяной водой приземлился руководитель региональной радиостудии Дмитрий Афиногенов.

Дмитрий Афиногенов, руководитель радиостанции «Рекорд Мурманск»: «Несмотря на то, что вода очень холодная, у нас у всех горячие сердца, горячая музыка радио «Рекорд».

Попробовав такой экстрим впервые, Дмитрий признался нам, что готов повторить это и в следующем году. Такой вид развлечений был интересен не только мужчинам. Несколько отважных девушек также присоединились к проекту. Например, Ольга Оралова, которая решила совместить приятное с полезным. И будучи из команды организаторов, прокатилась в костюме банана. Этот фрукт, как признается девушка, она очень сильно любит.

Ольга Оралова, участница аква-шоу «Север на волне»: «Я очень люблю такие экстремальные мероприятия и очень горю этим. Надеюсь, что в Мурманске будет больше таких вещей с каждым годом, с каждым месяцем. И мне очень хочется, чтобы те люди, которые сейчас на трибунах, они смотрели на нас, вдохновлялись, чтобы они все были наверху. А люди, которые в городе после тусы или сидят перед теликом, чтобы наоборот присоединялись к нам».

Лёгкие костюмы – одно из условий конкурса, других ограничений почти нет, только приделы фантазии. И вот, вооружившись картоном и скотчем, два парня решили создать сказочный дуэт. Со склона скатились Емеля и Печка.

Сергей Цеховой, участник аква-шоу «Север на волне»: «Сколотили это за два дня в гараже. И вот получилась картонная печка».

Именно дуэт Сергея Цехового и Павла Вознюка стал абсолютным победителем аква-шоу. Также по итогам голосования жюри в номинации «Лучший костюм» выиграл Мойдодыр Алексея Сухана, «Лучший трюк» был у тренера областной спортшколы олимпийского резерва Антона Рогачева. Приз зрительских симпатий получила Ксения Филиппова в костюме дьяволицы.