День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.22 19:30
Экстремально низкие температуры не мешают боевой подготовке мотострелков Северного флота
Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики - отличительная особенность подразделений береговых войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих, техники и вооружения к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи.
В этот раз мотострелки отрабатывали стрелковые навыки. Вели огонь из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок Драгунова по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Тренируют бойцов опытные военнослужащие, участвовавшие в спецоперации.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-Скоро в эфире23:00«Кольские хроники с Юрием Бергером», тематическая программа (16+)23:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Заполярным предпринимателям в 2022 году предоставлена рекордная сумма льготных микрозаймов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 75 копеек, доллар подрос почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Проект Минэнерго и ЖКХ Мурманской области стал победителем Всероссийского конкурса СМИ «ТекстВИЭ»-PRO ЖКХ (18+)Управляющим компаниям региона поставлена задача организации эффективной работы аварийно-диспетчерских служб и постоянного мониторинга обращений жильцов в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты Мурманской областной Думы приняли блок социальных законопроектов