Экстремально низкие температуры не мешают боевой подготовке мотострелков Северного флота

Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики - отличительная особенность подразделений береговых войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих, техники и вооружения к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи.