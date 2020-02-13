Экстремальные перепады температуры в Мурманске ни на день не остановили работу дорожных служб

Ручная и механизированная уборка проводится круглосуточно. Вся спецтехника Управления дорожного хозяйства сейчас в работе. В этот период очень важно обращать внимание не только на чистоту дорог, но и тротуаров, отмечают специалисты.

Осложняют работу городского УДХ управляющие кампании, сотрудники которых халтурят при выполнении своих обязательств. Кровли специалисты таких организации чистят, а сбитые глыбы льда и снега остаются на тротуарах.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Большая просьба к управляющим организациям, когда они занимаются чисткой кровель, максимально быстро убирали тротуары. А то получается, что наше учреждение убрало тротуар, привело его в порядок, а через несколько часов сброшенный снег остаётся там неделями лежать. Потом возникают споры, скандалы, разборки, чей это снег».