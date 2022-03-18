Экстренные службы региона готовы к паводковому сезону

Об этом сообщил начальник областного МЧС Руслан Назаров. Уже во второй декаде апреля спасатели проведут масштабные командно-штабные учения, которые закрепят практические навыки всех участников.

Далее станет известен детализированный прогноз весеннего половодья в Заполярье. А в мае спасатели начнут вести ежедневный мониторинг обстановки.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Мониторинг происходит путём снятия всех параметров воды на всех опасных участках. В 4-часовом диапазоне мы получаем эту информацию в Центр управления кризисных ситуаций. Исходя из этих параметров, привлекаем силы и средства».