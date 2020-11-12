Экстренные службы региона готовы к суровой зиме

Экстренные службы региона готовы к любым погодным сюрпризам, которые могут возникнуть с наступлением зимы.

На 31-ом километре автомобильной дороги «Кола-Серебрянские ГЭС» состоялась проверка спасательной техники, от состояния которой напрямую зависит качество оказания помощи людям и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при низких температурах и снежных заносах. Специалистами были представлены мобильные пункты обогрева и питания МЧС.

В смотре приняли участие и представители различных экстренных служб.

Проверка показала, что техника и оборудование готовы к работе в зимний период в полном объёме.