Экзамен максимально приближенный к реальным условиям

«Итоговый экзамен» - слова, вселяющие страх в любого студента, но не пугают настоящих профессионалов своего дела. Учащиеся Мурманского медколледжа недавно участвовали в открытом экзамене, где они наглядно продемонстрировали своё мастерство.

Демонстрационный экзамен в медколледже Мурманска организован в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня, например, студентам предстоит показать свои умения по компетенции «Медицинский и социальный уход». Площадкой для испытания станет зона, имитирующая больничные стационары.

Валентина Устьянцева, преподаватель Мурманского медицинского колледжа: «Учащиеся показывают свои умения и знания в таких манипуляциях как инъекции, уход за тяжелобольным и подвижным пациентом, профилактика пролежней, уход за станированными пациентам, со сменой калоприёмника, также дают рекомендации пациенту с сахарным диабетом».

Демонстрационные экзамены, по словам регионального министра образования сейчас вводят повсеместно и на это есть вполне объяснимые причины.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Это прохождение аттестации в максимально приближенных к реальным условиям. Если мы привыкли сдавать экзамены по билетам, например, или в формате ЕГЭ, да, которые в большей степени проверяют теоретические знания, то сдача экзамена в формате в том, в котором мы видим сегодня, это максимально практико-ориентированный формат».

Мурманский медицинский колледж не только внедряет новую систему аттестации, но и активно участвует в профессиональных соревнованиях «Worldskills», наши ребята нередко побеждают и занимают призовые места.